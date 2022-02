F1, test Barcellona: Russell si prende la mattinata nel day-3

ROMA - È George Russell a prendersi il miglior crono in questa ultima mattinata di test a Barcellona per la Formula 1. Il nuovo pilota della Mercedes ha girato in 1:19.233, migliorando il tempo più veloce nel day-2 fatto registrare invece dalla Ferrari di Leclerc. Dietro il britannico, c'è la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, che invece ha stoppato il cronometro a 1:19.756. Terza invece l'Aston Martin di Sebastian Vettel (1:19.824). Si piazza invece quarta la F1-75 del monegasco (1:19.831), con Sainz che invece scenderà in pista nella sessione pomeridiana.