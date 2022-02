F1, Verstappen: "Bilancio dei test è positivo. Le vetture sono un passo avanti"

ROMA - La stagione della riconferma sembra essere partita col piede giusto per il campione del mondo in carica. Manca ancora qualche settimana all'inizio del nuovo Mondiale, ma Max Verstappen sembra essere sulla direzione giusta come confermato dai recenti test a Barcellona: “Tutto ha funzionato in maniera corretta e mi trovavo bene in macchina, ma purtroppo a causa delle numerose bandiere rosse non siamo riusciti a completare il programma che avevamo pianificato. Non guardo i tempi, lo farò soltanto in Q3 in Bahrain. La macchina ha un ottimo bilanciamento ed è anche bella esteticamente, ci salgo dentro volentieri. Il bilancio di questi test è sicuramente positivo”, ha dichiarato.