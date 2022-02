F1, Bottas: "I test ci hanno aiutato a confermare le nostre aspettative"

ROMA - L'esordio nel Mondiale 2022 con la nuova scuderia si avvicina per Valtteri Bottas. Dopo aver lasciato la Mercedes, il finlandese si dice carico per l'inizio di stagione dopo i test svolti a Montmelò: “Intanto sono impressionato dalla nostra nuova auto, la C42. Penso che la livrea sia davvero bella, il Centro Stile Alfa Romeo ha fatto un lavoro brillante. Questa è la mia prima Alfa Romeo di F1 e questo la rende speciale. Sono davvero impaziente di trovarmi sulla griglia di partenza in Bahrain con lei. Ciò che è emozionante è che non abbiamo idea di come andrà la prima gara", ha ammesso.