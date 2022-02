F1, Zhou: "Anno zero per tutti, sono elettrizzato"

ROMA - Guanyu Zhou sta già facendo parlare di sé. Rilevando il sedile che nel 2021 era di Antonio Giovinazzi, ha suscitato perplessità in Formula 1 , che con lui vede il suo primo pilota cinese in pista. Zhou sarà inoltre l'unico esordiente nella stagione 2022 del Circus, che vedrà una vera e propria rivoluzione in pista. "Sono elettrizzato. Siamo di fronte a una nuova era: nuove vetture e nuovi regolamenti. Questo rappresenta un'opportunità per tutti i team, che partiranno da zero . Da quando arrivato, tutti in Alfa Romeo mi hanno aiutato".

Le parole di Zhou

"Mi riempie di orgoglio - ha aggiunto Zhou - vedere il duro lavoro, l'impegno e la motivazione di tutti, a Hinwil come in pista. Non vedo l'ora di scendere in pista con questa macchina e lavorare con il mio team per i risultati prefissati". Durante i test di Barcellona, Zhou ha fatto registrare qualche tempo interessante, che - però - lascia il tempo che trova. L'Alfa Romeo punta così su di lui e sull'esperienza di Valtteri Bottas per tentare di distinguersi in Formula 1 con la C42. "Appena ho visto la nuova macchina ho pensato che ora è tutto vero e si inizia a fare sul serio", ha chiosato Zhou.