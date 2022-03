F1, Gene Haas: "La guerra ha causato l'addio di Uralkali"

Le parole di Haas

Nonostante la FIA avesse dato poi il permesso a Nikita Mazepin di gareggiare come neutrale, la Haas ha comunque deciso di lasciare a piedi il pilota russo. Ora per la Haas si apre un nuovo capitolo, con Gene Haas che respinge i dubbi su una mancanza di liquidità dopo l'addio di Uralkali: "Non so perché si è detto che eravamo diventati un team russo. Sull'assetto finanziario posso dire che non siamo in crisi. Naturalmente vorremmo poter contare su più fondi, ma attualmente abbiamo il controllo della situazione". È atteso a breve il comunicato della Haas, dove si farà il nome di chi andrà a prendere il posto di Mazepin. Il favorito è il brasiliano Pietro Fittipaldi, ma in quota c'è anche Antonio Giovinazzi.