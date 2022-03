F1, Domenicali: "Rinnovo del Gp di Imola deve essere un orgoglio per l'Italia"

ROMA - Ora è certezza: l'autodromo internazionale di Imola "Enzo e Dino Ferrari" farà parte della Formula 1 fino al 2025 . L'accordo, rivelato ieri sera, è ora stato reso noto dallo stesso Circus, che riporta anche le parole del suo presidente Stefano Domenicali , che commenta così il rinnovo del Gran Premio dell'Emilia Romagna : "Imola è un circuito iconico ed è parte della nostra storia, specie da quando ha ospitato due gare durante la pandemia. È un momento d'orgoglio per i fan italiani vedere questo fantastico circuito nei calendari del futuro. Voglio ringraziare tutte le autorità e coloro che hanno permesso la realizzazione di questo accordo. Non vediamo l'ora di tornare ad Imola ad aprile (22-24 aprile, ndr) per emozionare i nostri fan".

Il commento di Sticchi Damiani

Nella nota diramata dal sito ufficiale della Formula 1 ci sono anche le dichiarazioni di Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI (Automobile Club d'Italia): "Imola è la storia, un forte legame che parte dal territorio e che arriva al mondo dei motori: ha meritato questo riconoscimento. Non si tratta solo di un grande successo per l'Italia, ma anche di un arricchimento per il Circus, che da diversi anni conferma nel proprio calendario una delle gare più difficili, ma anche la più grande e la più amata. Ringrazio tutto l'Automobile Club d'Italia, che ha raggiunto l'obiettivo, anche grazie ai diversi enti locali. In particolare vorrei sottolineare il lavoro svolto da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna".