F1, Versteppen: "Mercedes? Chi perde cerca sempre di togliere prestigio a chi vince"

ROMA - La Formula 1 2022 di Max Verstappen sarà votata alla difesa. Gli attacchi della Mercedes di Lewis Hamilton , infatti, ci saranno: senza ombra di dubbio. Specie, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi e la coda delle polemiche, proseguita per mesi e continua tutt'oggi, con lo stesso Verstappen che al "De Telegraaf" però risponde: "Coloro che sono sconfitti cercano sempre di togliere prestigio ai vincitori . Ma io sono ancora dalla parte di chi ha visto e si sta benissimo". Una stoccata alla Mercedes e al suo team principal, Toto Wolff, che si è più volte scagliato contro la direzione di gara dell'ormai ex FIA Michael Masi , colpevole - agli occhi dell'austriaco - di aver favorito la Red Bull.

Le parole di Verstappen

Ed è proprio Masi che Verstappen difende dopo mesi di commenti negativi sui social: "Lo hanno lasciato solo. Non sono contro i nuovi direttori di gara ma - precisa l'olandese - la loro alternanza potrebbe portare ad ancora più differenze nella valutazione. Penso che sia meglio avere una sola persona con più aiuti". Il campione del mondo, però, vuole che la sua vittoria venga considerata al di là dell'ultimo atto di Yas Marina: "Fortuna? Solo chi ha visto la gara ad Abu Dhabi lo dice. Ho costruito il titolo per tutta la stagione". Infine, un commento sull'ostacolo più grande incontrato durante la preparazione: la buona forchetta. "A inizio 2022 ho pensato che era giusto rimettersi in forma: avevo addirittura il grasso sui fianchi. Ero ingrassato di quattro chili perché mi piace il buon cibo, ma ora ho raggiunto il peso forma".