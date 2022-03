F1, ecco il Film su Hamilton: "Il britannico raccontato a tutto tondo"

ROMA - In arrivo il docufilm su Lewis Hamilton. La notizia è resa nota dalla piattaforma Apple TV+ e vede la produzione dello stesso pilota sette volte campione del mondo, che ha collaborato con "Box to Box", che ha contribuito alla realizzazione della serie Netflix "Drive to Survive". Il comunicato della compagnia tv di Tim Cook spiega cosa aspettarsi da questo lungometraggio su pilota di Formula 1: "Il film toglierà il velo sulla vita di Hamilton, che verrà raccontata in tutte le sue sfaccettature: la sua squadra e il personaggio dentro e fuori dalle piste".