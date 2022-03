F1, Verstappen sulla nuova Mercedes: "Piuttosto brutta, anche nel colore"

ROMA - " La Mercedes W13? È piuttosto brutta , anche il colore... Il design è aggressivo, ma noi pensiamo alla nostra vetturaa e ad essere veloci". Così, Max Verstappen , campione del mondo con la Red Bull, ai microfoni di "Sky Sport". Il pilota olandese scenderà oggi in pista nel secondo giorno dei test della Formula 1 in Bahrain , mentre ieri è stata la volta del suo compagno di scuderia, Sergio Perez. "Inizio la stagione con entusiasmo - ha aggiunto Verstappen -. La pressione di dover per forza vincere è sparita e ora le motivazioni sono diverse. Voglio il bis . Ci vuole fortuna in Formula 1, ma non sempre ce l'hai. La fine contratto? Nel 2028 avrò 31 anni, si vedrà poi".

Horner sulla Mercedes

Come le altre scuderie, anche la Red Bull è rimasta perplessa dalla Mercedes W13 in versione Bahrain. La Freccia d'argento di Hamilton e Russell sembra infatti diversa da quella vista a Barcellona. Un aspetto che però non impensierisce più di tanto il team principal della squadra con base a Milton Keynes, Christian Horner: "A dire il vero - ha detto il britannico a "Sky Sport" - non ci ho prestato molta attenzione. È un progetto differente e ci penseranno i nostri tecnici a esaminarlo. Questo va al di là delle mie competenze e delle vostre. Quindi non ho idea se questo possa cambiare i valori in pista".