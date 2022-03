La F1 saluta la Russia: niente gare in tv

ROMA - La Formula 1 dice addio dalla Russia, anche per quanto riguarda la televisione . Il Circus ha infatti stralciato il contratto che concedeva i diritti all'emittente russa MatchTV di mandare in onda i vari Gran Premi. Inoltrem, la visione delle gare non sarà più possibile neanche agli utenti online , che - fino a qualche ora fa - potevano abbonarsi a F1-TV per seguire il Mondiale. L'accordo con la televisione russa riportava una scadenza al 2023, ma l'aggravarsi della situazione in Ucraina ha fatto sì che la Formula 1 prendesse unilateralmente questa scelta.

La FIA con l'Ucraina

A partire dal 24 febbraio scorso, ossia dall'inizio delle ostilità in Ucraina, la Formula 1 ha da sùbito preso provvedimenti. Il primo contratto a saltare è stato quello del Gran Premio di Russia, inizialmente previsto per il 25 settembre prossimo. A Sochi, non solo non ci sarà nessuna gara quest'anno, ma la FIA ha chiuso i rapporti con l'intera struttura organizzativa dell'evento, che - al momento - non verrà riproposto nei prossimi calendari. La Federazione ha poi deciso per la rimozione delle insegne russe dalla Haas 2022, con la scuderia che è arrivata addirittura a licenziare il proprio pilota, il russo Nikita Mazepin, prontamente sostituito con Magnussen. Il Circus, lo dimostrano le mosse intraprese dalla Federazione, è dunque contro l'invasione di Putin, più volte condannata, e a favore dell'Ucraina. Anche se dal bilancio della F1 d'ora in poi andranno sottratti i ricavi provenienti dalla Russia.