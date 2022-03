FIA chiude caso Abu Dhabi: "Masi in buona fede, campionato valido"

ROMA - Michael Masi ha agito in buona fede nel gestire il Gran Premio 2021 di Abu Dhabi, quindi l'esito dello scorso campionato di Formula 1 è valido. È quanto emerge dal comunicato della FIA, che ha svelato l'esito delle indagini riguardo quanto accaduto nell'ultimo Gran Premio della scorsa stagione, in cui l'operato dell'allora Direttore di Gara di fatto consegnò il titolo in mano a Max Verstappen a discapito di Lewis Hamilton. Tutto si giocò sulla procedura di rientro della safety, che avvenne quando ancora non si erano sdoppiate tutte le vetture che avrebbero dovuto farlo, e che ha già portato alla modifica del regolamento. Nel documento, diffuso pochi minuti prima del via alle prime qualifiche della nuova stagione in Bahrain, si legge inoltre che i compiti del Direttore di Gara verranno ora divisi tra più persone, in modo da permettere al direttore stesso di concentrarsi sugli aspetti chiave del proprio lavoro.