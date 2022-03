F1 Gp Bahrain, Verstappen secondo in qualifica: "Non so se avevo ancora margine"

SAKHIR - Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1, hanno visto Charles Leclerc conquistare la pole position. In seconda posizione, Max Verstappen, che al termine della sessione non è riuscito a nascondere un po' di amarezza: "È difficile dire se avessi ancora del margine. Nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre nel Q3 abbiamo faticato un po' nel trovare il bilanciamento. Siamo andati un po' a corrente alternata oggi. La macchina non è fantastica ma nemmeno troppo male, altrimenti non ci saremmo trovati in questa posizione. Sicuramente ci sono alcune cose da migliorare".