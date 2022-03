Lapo Elkann esulta per la Ferrari: «Grandi tutti, magnifica squadra!»

TORINO - Buona la prima. Dopo oltre due anni di sofferenza estrema e risultati da dimenticare. Ma il grande lavoro della Scuderia Ferrari paga e la doppietta Leclerc-Sainz nel primo GP della stagione, in Bahrain, fa esplodere la gioia dei tifosi di Maranello sparsi nel mondo. Non poteva mancare, così, l'esultanza anche su Twitter di Lapo Elkann, il nipote dell'Avvocato che ha la Rossa nel cuore. «Grande Charles grande Carlos grande Mattia e magnifica TUTTA la Squadra!!! #essereFerrari FORZAAAAAAAAAAAAAA FEEEEEERRAAAAAAARI #BahrainGP». L'imprenditore, che ha un rapporto stretto con il Cavallino, ci tiene a complimentarsi con i piloti, con Binotto e con tutti i ragazzi del team, in pista e in fabbrica, dove la passione non manca mai. Un incoraggiamento e un sostegno incondizionati, per un'annata da vivere in prima fila.