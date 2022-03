F1, Hamilton fa i complimenti alla Ferrari e ammette: "Gara difficile"

SAKHIR – Terzo posto per Lewis Hamilton nel Gp del Bahrain, tappa inaugurale della nuova stagione di F1. Il britannico non ha brillato e non ha mai davvero lottato per la vittoria; tuttavia è stato bravo a cogliere l'occasione, facendosi trovare pronto, ed alla fine è riuscito a salire sul gradino più basso del podio. Proprio per questo, non può lamentarsi quest’oggi il sette volte campione del mondo, consapevole di aver dato il massimo ma anche che la fortuna non sempre sarà favorevole. Al termine della gara sul circuito di Sakhir, Hamilton ha condiviso le sue sensazioni.