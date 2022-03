F1, Verstappen: "Del Bahrain prendiamo gli aspetti positivi"

ROMA - Max Verstappen si prepara per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota olandese, dopo i problemi che lo hanno costretto al ritiro in Bahrain, vuole ripartire al massimo nel weekend di Jeddah. "Lo scorso fine settimana è stato un duro colpo per tutti noi, vinciamo e perdiamo come squadra e torneremo più forti questa settimana - ha detto -. Abbiamo un buon pacchetto e siamo stati competitivi in Bahrain, quindi ci sono aspetti positivi da prendere da quanto avvenuto a Sakhir, e abbiamo una stagione molto lunga davanti, è stata solo la prima gara. Guardando avanti all’appuntamento di Jeddah, la pista è ancora abbastanza da scoprire per noi. L’anno scorso l’umidità è stata un fattore e hanno apportato alcune piccole modifiche alla visibilità nel settore uno, quindi sono curioso di vedere come sarà questa volta quel tratto del tracciato reso sulla carta più rapido. È una pista davvero veloce con rettilinei e curve ad alta velocità e quest’anno le auto sono leggermente più pesanti quindi sarà davvero interessante vedere come si comporteranno. Non vedo l’ora, dovrebbe essere divertente".