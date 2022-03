Diretta qualifiche F1 Gp Arabia Saudita: dove vederle in tv

JEDDAH - Tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione di Formula 1, con le qualifiche del Gp dell’Arabia Saudita. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma alle ore 15, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 18, con entrambe le sessioni che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), e le qualifiche visibili anche in differita alle ore 21:30 su TV8. La gara, invece, è in programma domani, domenica 20 marzo, alle ore 18.