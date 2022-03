F1 Gp Arabia Saudita: l'associazione dei piloti conferma che si correrà, il comunicato

JEDDAH - Si svolgeranno come da programma la terza sessione di prove libere e le qualifiche a Jeddah, sede del Gp dell'Arabia Saudita . In seguito all'attentato terroristico avvenuto nei pressi del circuito al termine delle libere 1, si era infatti parlato di possibili cambiamenti di scenario. Tuttavia, anche in virtù delle rassicurazioni da parte del governo locale, si è deciso di scendere regolarmente in pista. A confermarlo è stata la GPDA, ovvero l'associazione dei piloti, che in un comunicato ufficiale ha ripercorso quanto accaduto nella giornata di venerdì.

La nota ufficiale

"Ieri è stata una giornata difficile per la Formula 1 e molto stressante per i piloti. Forse è difficile da capire per chi non ha mai guidato una macchina di F1 su una pista ostica come quella di Jeddah, ma non è facile rimanere concentrati sulla guida e mettere da parte le naturali preoccupazioni vedendo il fumo dell'incidente. Abbiamo avuto lunghe discussioni tra di noi, con i team principal e con le persone ai vertici del nostro sport. Il risultato è stato che le libere e le qualifiche si svolgeranno regolarmente, anche in seguito alle rassicurazioni del governo saudita, che ha spiegato come le misure di sicurezza siano state portate al massimo. Ci auguriamo che il Gran Premio venga ricordato come una bella gara e non per l'incidente accaduto ieri".