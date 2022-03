F1 Gp Arabia Saudita: insulta Hamilton su Twitter, allontanato un commissario

JEDDAH – Non smette di far parlare di sé il Gran Premio dell’Arabia Saudita e purtroppo non per quanto accade in pista. Dopo un missile che ha colpito una struttura della Aramco, un altro episodio da condannare si è verificato questo weekend. Uno dei commissari impegnati a Jeddah per il secondo Gran Premio stagionale ha infatti postato un tweet choc in cui augurava un grave incidente a Lewis Hamilton. Nonostante sia stato rimosso subito dopo, non è passato inosservato ed ha fatto molto discutere.