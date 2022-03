F1, Gp Arabia Saudita. Perez: "Speriamo di vincere anche domani"

JEDDAH – Prima pole position della carriera per Sergio Perez, che sfreccia sul tracciato di Jeddah e partirà davanti a tutti nel Gp dell'Arabia Saudita . Un risultato sorprendente che interrompe il dominio Ferrari fin dalle libere, aprendo un nuovo scenario in vista della gara di domani. “Non pensavamo di battere la Ferrari in qualifica. Speriamo di poter vincere anche domani – ha dichiarato Perez, che riguardo il giro ha poi ammesso – Se ne facessi altri mille non riuscirei a farne un altro così”.

Verstappen, il commento

“La macchina si muoveva in modo strano e non avevo grip nel primo tentativo. Rispetto al Q1 ed al Q2 il feeling era diverso, ma la pole è di Perez e la macchina ha del potenziale”. Questa l'analisi di Max Verstappen, il quale non ha brillato ma è comunque riuscito ad aggiudicarsi la quarta piazza e dunque la seconda fila. “In gara riusciamo a far funzionare bene le gomme e stabilizzare la pressione. Non vedo l’ora che sia domani” ha concluso ai microfoni di Sky Sport l'olandese, piuttosto fiducioso in vista della gara.