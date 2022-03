Diretta F1 gara Gp Arabia Saudita: orario e dove vederla in tv

JEDDAH - Ancora poche ore e si spegneranno i semafori del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento della nuova stagione di Formula 1. La gara prenderà il via nella giornata di oggi, domenica 27 marzo, alle ore 19, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Il Gran Premio sarà inoltre visibile in differita alle ore 21:30 su TV8. A scattare dalla prima posizione sarà a sorpresa Sergio Perez (Red Bull), che con un fantastico giro ha beffato di 25 millesimi Charles Leclerc (Ferrari). In seconda fila, l'altro ferrarista Carlos Sainz e il campione in carica Max Verstappen. Solo 14esimo Lewis Hamilton.