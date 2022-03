F1, GP Arabia Saudita. Verstappen: "Nel finale avevamo più margine"

Il duello con Leclerc

Uno dei passaggi chiave della gara è stato quando entrambi i piloti hanno frenato in maniera considerevole in entrata di ultima curva, in modo da non voler dare il drs all'avversario nel rettilineo principale. A proposito, Verstappen ha commentato: "Ha fatto qualche trucchetto per non darmi il drs. Quando vai così vicino, riesci ad avere comunque una buona uscita, ma rende più complicato programmare il sorpasso all’ultima curva".