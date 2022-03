F1, GP Arabia Saudita: la classifica piloti aggiornata

ROMA - La classifica piloti aggiornata dopo il GP di Arabia Saudita vede Charles Leclerc ancora saldamente al comando. Nel secondo appuntamento del mondiale di F1, infatti, il monegasco della Ferrari ha chiuso in seconda posizione, condita dal punto addizionale per il giro veloce: 45 punti per lui, a +12 da Carlos Sainz, dopo il terzo posto odierno. Alle spalle dei due ferraristi, ecco Max Verstappen, che dopo lo "0" dell'esordio raccoglie 25 punti. Seguono le due Mercedes, con George Russell a precedere Lewis Hamilton. Di seguito, la classifica completa.