F1, Hamilton decimo nel GP di Arabia Saudita: "Weekend compromesso nelle qualifiche"

JEDDAH - La stella di Lewis Hamilton non ha brillato nemmeno nel Gran Premio di Arabia Saudita , secondo appuntamento del mondiale di F1 . Il pilota della Mercedes, infatti, era stato costretto a risalire dal fondo del gruppo, e la sua rimonta è stata poi vanificata dalla virtual safety car a 12 giri dal termine, in cui non ha potuto cambiare gli pneumatici per la chiusura della pit lane, perdendo ulteriori posizioni e chiudendo decimo. "Ho dato tutto in gara, ho spinto più che potevo, ma siamo troppo lenti. La giornata di ieri ci ha reso il weekend più complicato. Abbiamo comunque portato a casa un punto, pensiamo alla prossima gara", il commento del britannico.

Sguardo al futuro

Hamilton ha poi proseguito nella propria analisi: "Credo che la nostra macchina vada meglio in gara. In qualifica perdiamo tanto, soffriamo tantissimo, soprattutto in rettilineo. Anche in gara, però, è difficile tenere il passo dei motori Ferrari". Infine, una battuta sulle sensazioni per il futuro: "Per me sarà una strada lunga e ci vorrà tempo, ma mai dire mai: lavoriamo il più possibile e vedremo cosa accadrà".