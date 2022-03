F1, Horner sulla sfida con la Ferrari: "Ci aspettiamo che prosegua"

ROMA - Christian Horner si è mostrato soddisfatto dopo la vittoria di Max Verstappen al Gran Premio dell'Arabia Saudita, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il team principal della Red Bull ha evidenziato come Ferrari e Red Bull potrebbero andare avanti per tutto il corso della stagione in questo emozionante testa a testa, come successo oggi tra Charles Leclerc e Verstappen: "Le prime due gare hanno restituito una bellissima lotta tra due squadre, la Ferrari è velocissima e ci aspettiamo che questa sfida prosegua nelle prossime gare. È stata una gara altamente strategica di Max, corsa senza chiedere troppo alle gommee assicurandosi di averne abbastanza nel finale di gara per attaccare. Con Charles è stato un gran gareggiare, fantastico osservarli e fortunatamente è riuscito a resistere".