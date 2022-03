F1, Wolff: "Prestazione deludente, dobbiamo lavorare sodo"

ROMA - La Formula 1 non sorride alla Mercedes in questo avvio di 2022: i progetti di Ferrari e Red Bull risultano già vincenti e avviati . E al team principal viennese dunque non rimane che lo sviluppo lungo la stagione, ben consapevole del divario alla partenza: "Il quadro generale è preoccupante ed è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare sodo se vogliamo fornire una prestazione migliore in Australia". Al termine del Gran Premio dell'Arabia Saudita , Wolff ha aggiunto: " La gara di oggi è specchio del nostro livello attuale . I gap sembravano essere simili in qualifica e in gara: c'è molto lavoro da fare per poter rientrare nella lotta al vertice".

Russell al limite



Successivamente Wolff passa in rassegna le prestazioni dei suoi due piloti, a partire dalla clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton, che sabato è stato tagliato fuori in Q1: "Sapevamo che sarebbe stato un pomeriggio difficile per lui. Le safety car non ci hanno aiutato. Russell ha fatto bene, ma era il massimo che potessimo sperare". Anche il neopilota Mercedes ha ammesso: "Tutti stanno lavorando duramente per colmare il divario con Red Bull e Ferrari, ci manca il carico aerodinamico perché non riusciamo a far girare la macchina vicino all'asfalto. Ho spinto più che potevo e per me sono stati 50 giri al limite. Dal punto di vista fisico questa è stata la gara finora più impegnativa per me".