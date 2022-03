F1, Perez: "La vittoria era mia, ma la fortuna non mi ha assistito"

ROMA - Erano alte le chance di vittoria per Sergio Perez , che nel sabato aveva in tasca la sua prima pole position della sua carriera dopo duecento gare, ma la Ferrari è stata astuta a togliergli la leadership al primo pit stop . Queste le parole del messicano a "Sky Sports": "Quando la fortuna non è dalla tua parte, non puoi vincere, specialmente su una pista pazzesca come questa. Sono affranto. Ho dominato fino alla prima sosta, ero al comando e controllavo la gara, ma non è bastato. Continueremo a lavorare duramente, perché meritavo la vittoria , ma il tempismo non era dalla mia".

Le parole di Perez

La Ferrari ha infatti inscenato un pit stop per ingannare Perez, che - immaginandosi la sosta di Leclerc - entra in pit lane. A questo punto la safety car interviene per l'incidente di Latifi e il monegasco passa in testa. Piove sul bagnato poi quando la Rossa richiama ai box Sainz, che oltrepassa per primo la linea della precedenza, prendendosi di fatto la posizione su Perez senza sorpassarlo in azione. Il duello Leclerc-Verstappen e Sainz terzo in pianta stabile, con la vittoria dell'olandese e podio Ferrari, beffano così Perez. Ma non tutti gli aspetti del Gran Premio dell'Arabia Saudita sono da scartare per Perez, che aggiunge: "In questo weekend ci sono molti aspetti da salvare, la pole postion su tutti e poi l’ottimo ritmo segnato in gara".