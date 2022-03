F1, Verstappen: "La Red Bull va meglio senza traffico davanti"

ROMA - Max Verstappen si riprende il gradino più alto del podio . In Arabia Saudita il campione del mondo della Red Bull ha dovuto però ancora battagliare in pista con Leclerc, per una sfida che promette di regalare emozioni lungo tutta la stagione . L'olandese, le cui parole sono riportate da "Motorsport Total" però non è soddisfatto appieno della vittoria: "È difficile dire se è un passo avanti. Ma si impara sempre qualcosa e ogni pista è una gara a sé. Quindi ci sono ancora molte cose da rivedere". C'è un aspetto che infatti incuriosisce Verstappen: "Nelle qualifiche stavo andando bene, poi, sppena ho fatto un giro libero, il bilanciamento della macchina è leggermente cambiato ".

Ferrari e Red Bull a confronto

Una frase, questa di Verstappen, che sembra confermare quella che è un'impressione condivisa da tanti addetti ai lavori. La Ferrari sarebbe cioè più agile nelle curve e in generale nei duelli ruota a ruota, mentre la Red Bull avrebbe qualcosa in più per quanto riguarda power unit e rettilineo. Un aspetto che sarebbe emerso nelle prime due tappe: Leclerc in Bahrain ha retto più volte agli assalti dell'olandese, mentre a Jeddah quest'ultimo ha sfruttato l'elevata velocità del circuito con Perez in pole position. Il prossimo Gran Premio, quello dell'Australia, è tra poco meno di due settimane. Tempo prezioso per le scuderie di Formula 1 per studiare ulteriormente queste nuove vetture.