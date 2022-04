F1, Gp Australia: i record di Schumacher resistono dal 2004

ROMA - L'unico re della Formula 1 in Australia rimane Michael Schumacher, anche se il circuito dell'Albert Park è stato rimaneggiato e i record precedenti non vengono più considerati dalle statistiche ufficiali. Questo weekend il Circus farà infatti tappa a Melbourne, dove non si corre da due anni a causa del Covid e il crono è ancora fermo al 7 marzo 2004, quando il tedesco sette volte campione del mondo ha congelato il tempo a 1:24.125. L'uomo-simbolo Ferrari è anche il pilota con più vittorie in assoluto (quattro) in terra australiana.