F1, Alonso: "A Jeddah un disastro, ma il lavoro del team continua"

ROMA - Mancano poche ore all'apertura del Gran Premio d'Australia e l'Alpine ci arriva con un misto di aspetti positivi e guai tecnici. Fernando Alonso , infatti, sarà costretto a cambiare per la terza volta in altrettanti weekend la sua power unit. "Mi piace la pista e, anche se è abbastanza difficile superare, le modifiche sono state fatte per incoraggiare questo, quindi vedremo come andrà a finire. M eritiamo di essere molto più in alto in classifica dopo due gare ". Lo spagnolo ha aggiunto poi: "Lo scorso fine settimana è stata una delusione. Sembravamo a nostro agio fino al momento del ritiro. Ma possiamo essere soddisfatti del nostro ritmo finora. Dobbiamo assicurarci i punti domenica e il team sta lavorando sugli sviluppi ".

Ocon su Melbourne

Mentre Alonso a Melbourne ha già vinto nel lontano 2006 con Flavio Briatore nel paddock Renault, Esteban Ocon invece (14 punti in classifica) cercherà di allungare sul compagno di squadra. "Sicuramente è stato un inizio molto positivo per me. Più guido la nuova auto, più la capisco e penso che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Stiamo dimostrando di essere competitivi, e questo è un buon segno per tutti. Dall'ultima volta che siamo stati in Australia il mondo è cambiato in molti aspetti. Personalmente mi è sempre piaciuto correre qui e l’atmosfera è sempre fantastica. Melbourne è una gran bella città, sono felice di potervi tornare con la speranza di poter fornire un bello show per i tifosi australiani", ha detto il pilota Alpine.