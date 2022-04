F1, Bottas su Hamilton: "Viaggiamo ancora insieme, siamo amici"

ROMA - Il rapporto tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton è rimasto immutato, e tra i due resiste un'amicizia nonostante non si trovino più in Mercedes assieme. A dirlo è stato proprio il pilota finlandese, che in un'intervista a "people.com" ha raccontato come resista il rapporto con il sette volte campione in Formula 1. "Hamilton? Abbiamo appena imparato che le corse sono le corse e fuori dalla pista quello che è successo non importa più - ha detto -. Penso che entrambi abbiamo compreso che sì, stiamo correndo l’uno contro l’altro, ma una volta finito possiamo ancora condividere i voli o fare qualsiasi cosa".