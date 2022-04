F1, Verstappen: "Non me la sono sentita di spingere al limite"

MELBOURNE - Sessione di qualifiche in chiaroscuro per Max Verstappen nel Gran Premio d'Australia. Infatti, il pilota olandese partirà in prima fila, ma si è visto soffiare la pole position da Charles Leclerc all'ultimo tentativo. "Non mi sento bene, in realtà non mi sono sentito bene in macchina per tutto il weekend. Non c’è stato un giro in cui ho sentito fiducia piena. Il secondo posto è comunque un gran risultato, però non ho avuto la fiducia di spingere fino al limite", ha ammesso al termine della sessione.