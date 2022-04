F1, Hamilton quinto nelle qualifiche in Australia: "Ma non si vedono miglioramenti"

MELBOURNE - Le qualifiche del Gp d'Australia hanno visto un buon balzo in avanti di Lewis Hamilton, che partirà dalla quinta posizione dopo che nello scorso appuntamento di Jeddah non era nemmeno riuscito a superare il taglio del Q1. Ma "non abbiamo fatto alcun passo avanti", dichiara il britannico al termine della sessione. "So che tutti stanno lavorando molto duro, ma siamo già alla terza gara e ancora non si sono visti miglioramenti, quindi spero che si riesca ad ottenere più informazioni possibili dalla gara di domani, così da trovare un modo per risolvere qualcosa in vista della prossima gara", aggiunge il pilota Mercedes. Che poi conclude: "Vorrei essere più ottimistico e dire ‘sì, per la prossima volta abbiamo in arrivo una bella novità’, ma al momento non è così. In alcuni punti il feeling non è nemmeno male, siamo semplicemente più lenti. La cosa che davvero mi infastidisce è il porpoising: è la peggior situazione che io abbia mai vissuto su una vettura, e non riusciamo a liberarcene".