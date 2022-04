F1, Hamilton: "Nessun passo avanti, ma buon piazzamento"

MELBOURNE - Lewis Hamilton ha chiuso in quarta posizione il Gran Premio d'Australia . Un risultato sicuramente non esaltante per un pluricampione del mondo, ma si tratta comunque di un piazzamento che la Mercedes attuale può ritenere positivo, seppur il numero 44 abbia perso il confronto con il compagno di scuderia Russell . "Il motore si stava surriscaldando quindi ho dovuto alzare il piede, mi sono dovuto accontentare del 4° posto", il commento di Hamilton ai microfoni di Sky Sport.

Il bilancio del weekend

La prestazione, quindi, non è ancora ritenuta soddisfacente da Hamilton, che sottolinea: "Oggi non abbiamo fatto un passo avanti, la macchina era la stessa delle ultime gare ma questo è un buon risultato per noi. Abbiamo recuperato tanto oggi; dobbiamo aspettare, ma speriamo di poter migliorare per la prossima gara".