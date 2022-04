F1, Wolff: "Miglioriamo, ma non abbiamo ancora possibilità di vincere"

ROMA - La Mercedes migliora ed dà il suo primo segnale in una stagione fin qui anonima. Toto Wolff e il suo staff sono ora secondi a 39 punti dalla Ferrari capolista dei costruttori, ma il podio di George Russell e la quarta posizione di Lewis Hamilton nel Gran Premio d'Australia sono i risultati di una prova solida. Il team principal delle Frecce d'Argento non si fa però illusioni: "Lasciamo Melbourne in condizioni migliori rispetto a quando siamo arrivati. È evidente che non abbiamo ancora nessuna chance per vincere gare, ma siamo consapevoli di poter migliorare".