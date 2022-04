Braccio teso durante l'inno, le scuse Severiukhin: "Non ho mai sostenuto il nazismo"

ROMA - Artem Severiukhin, il 15enne russo con licenza italiana finito nella bufera dopo una gara di kart, ha provato a scusarsi e a giustificare il gesto con il braccio teso fatto sul podio durante l'inno di Mameli, al termine della manifestazione. "Vorrei scusarmi per quanto accaduto - afferma il ragazzo in un video pubblicato sul canale Telegram della Federazione automobilistica russa -. Sul podio, ho raffigurato un gesto che molti hanno percepito come un saluto nazista. Non ho mai sostenuto il nazismo e lo considero uno dei crimini più terribili contro l'umanità". Severiukhin ha quindi spiegato i motivi di quel gesto che ora rischia di costargli caro: "Gareggiavo con una licenza italiana e ho vinto la gara sotto la bandiera italiana. I ragazzi, davanti al podio, mi dicevano che in Italia per mostrare la tua gratitudine è consuetudine colpirsi al petto nella zona del cuore. Volevo solo compiere quel gesto. Non so spiegare come sia arrivato il resto. So che è colpa mia, so di avere sbagliato e sono pronto a pagarne le conseguenze".