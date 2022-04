Ecco la "Verstappen.com Racing": l'olandese fonda il suo team

ROMA - La " Verstappen.com Racing " è ora realtà : nasce così il team di corse - sia su pista che virtuali - del campione del mondo. Anche suo padre, Jos Verstappen , è coinvolto nel progetto, con l'ex pilota di Formula 1 che nel campionato belga di rally porterà i colori del figlio. Per quanto invece riguarda i tornei al simulatore, Verstappen correrà la 24 Ore virtuale di Le Mans con il team Redline, squadra vincente nel 2022. "Verstappen.com Racing - spiega l'olandese sui social - è rappresentato da piloti e team a me cari. La Red Bull sosterrà questa iniziativa e questo mi rende orgoglioso".

Tappa a Zandvoort

"Le corse - continua il campione del mondo in Formula 1 - sono sempre state la mia più grande passione e sono felice di condividere questo con tutti. Voglio mettere a disposizione le mie conoscenze per far migliorare i piloti. Non vedo l'ora di spingere al massimo". Tra i piloti della "Verstappen.com Racing" ci sarà anche Thierry Vermeulen, figlio del manager dell'olandese, che correrà invece nell'Adac GT Masters, campionato tedesco di touring, che ha in calendario anche una tappa a Zandvoort, tana del campione del mondo Red Bull.