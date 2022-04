F1, Gp Monaco: "Rinnovo per 3 o 5 anni. C'è una trattativa"

Una tappa iconica

Il Gran Premio di Monaco è un classico senza tempo per la Formula 1, con un sapore speciale per Charles Leclerc, nato proprio a Monte Carlo 24 anni fa. La perdita di questa tappa sarebbe agli occhi di molti "ortodossi" del Circus imperdonabile. Per questo Boeri tranquillizza tutti: "Siamo in trattativa con Liberty Media e posso garantire che si correrà a Monaco nel 2023, l’unico dettaglio che va ancora definito e se il rinnovo sarà per 3 o 5 anni". La Formula 1 da un lato dunque apre la porte a nuove location, dall'altro cerca di tenersi strette le proprie radici, un blocco di gare-simbolo, come Imola, Monza, Silverstone e Spielberg (solo per citarne alcune) da preservare come partimonio del motorsport.