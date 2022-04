F1, la FIA interviene sulla safety car: "Conta la sicurezza, non la velocità"

ROMA - In Formula 1 è scoppiato il caso safety car. Dopo il Gran Premio d'Australia, i piloti in coro riportano come le auto fornite dalla Aston Martin siano troppo lente, cosa che non permette loro di mantenere in temperatura ottimale gli pneumatici. Su questo aspetto è intervenuta la FIA, che in una nota ufficiale spiega come si "desidera ribadire che la funzione primaria della FIA Formula 1 Safety Car è, ovviamente, non la velocità assoluta, ma la sicurezza di piloti, marshal e funzionari". In tutt'e tre le tappe del 2022 la SC è sempre finora scesa in pista.