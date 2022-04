F1: il Brasile pronto a dare la cittadinanza onoraria a Hamilton

ROMA - Per capire a fondo questa notizia bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso autunno: Interlagos Lewis Hamilton si gioca il mondiale e parte in fondo alla griglia nel Gran Premio del Brasile. Poi il britannico vince dopo una strepitosa rimonta. Due giorni dopo, il parlamento brasiliano riceve da André Figueiredo, 55 anni, laburista, un disegno di legge che prevede la cittadinanza onoraria per Hamilton, sul gradino più alto di Interlagos con la bandiera brasiliana. Il provvedimento fa il suo corso fino a questo febbraio, quando approda sul tavolo del Comitato su Costituzione, Giustizia e Cittadinanza. La notizia arriva alle orecchie del sette volte campione del mondo che sui social scrive: "Ne sarei onorato".