F1, Horner: "La nostra macchina è veloce. A Imola Verstappen sarà grande"

ROMA - Se la classifica parla chiaro, anche Christian Horner lo fa e difende l'operato della Red Bull. Max Verstappen ha affermato una grande superiorità alle Ferrari - almeno in questa fase della Formula 1 - a fronte di una RB18 che sembra essere una vettura veloce, ma con evidenti problemi di affidabilità che stanno costando caro al campione del mondo. Ma Horner non getta la spugna: "Siamo appena all'inizio del mondiale, la strada è ancora lunga – ha però detto il team principal britannico secondo quanto riporta "racingnews365.com" –. Ci incoraggiano le basi di una vettura comunque veloce in fase di progettazione . Ci riscatteremo".

Le parole di Horner

Verstappen è staccato 46 punti dalla vetta della classifica piloti, occupata in pianta stabile da Charles Leclerc, mentre è a -8 lunghezze da Carlos Sainz, terzo dopo George Russell (Mercedes). Uno scenario che fa gola alla Ferrari, soprattutto in vista della tappa di casa a Imola. La prima gara sprint della stagione mette in palio punti addizionali importanti e la Red Bull potrebbe riprendere fiato dopo il parziale flop di Melbourne. Horner fa proprio affidamento sulla ripresa del campionato in Emilia Romagna per dare una spallata alla classifica: "Noi condividiamo lo stesso destino, siamo i primi ad essere delusi, questo Verstappen lo sa. Ma sono sicuro che farà un grande weekend".