F1, Domenicali: "Grande weekend a Imola, da cittadino sono orgoglioso"

ROMA - Imola si scalda per la tre giorni più attesa dell'anno. Oggi è stato presentato il programma del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula 1, che andrà in scena sull'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Le restrizioni legate alla pandemia si vanno allentando, la Ferrari è tornata al vertice e si spera nel bel tempo: tutti elementi che hanno fatto sì che i biglietti ai botteghini andassero via come il pane. Sono infatti 100mila i tagliandi staccati per un evento che il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, battezza così: "Da imolese provo grande orgoglio nel vedere così tanta passione. Ci sono tutti gli elementi per un evento straordinario".