F1, Marko: "Verstappen ha bisogno di un altro Mondiale per non sentire la pressione"

ROMA - Helmut Marko, ai microfoni dell'emittente austriaca "ORF", ha parlato del momento che sta vivendo Max Verstappen, vittorioso nel Gp dell'Arabia Saudita ma costretto al ritiro in Bahrain e Australia: "Speravo che l’aver conquistato il titolo lo avrebbe rilassato, ma probabilmente ha bisogno di un altro mondiale per non sentire la pressione,finisce per strafare, così come è capitato nel terzo settore in Australia sabato in Qualifica - ha detto -. In Australia la Ferrari è stata di un altro pianeta; eravamo tra i tre e i quattro decimi più lenti al giro". Il consigliere della Red Bull ha anche analizzato i problemi della RB18: "Oltre ai problemi di affidabilità abbiamo anche quelli legati al peso, con dieci chili in più rispetto alla F1-75. Se ci sono cambiamenti di temperature repentini, facciamo più fatica e la macchina non è semplice da mettere a punto. La Ferrari, invece, si adatta a diverse situazioni".