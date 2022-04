F1, Wolff sulla Ferrari: "Salto enorme dall'anno scorso"

ROMA - Toto Wolff ha elogiato la Ferrari dopo un grande inizio di stagione che vede la Rossa al comando della classifica costruttori di Formula 1 e Charles Leclerc davanti a tutti in quella dei piloti. Il team principal di Mercedes, intervistato da Sky Sports F1, ha riconosciuto i meriti della scuderia di Maranello: "Penso che abbiamo visto un enorme salto da parte della Ferrari dall’anno scorso a questo, è passata probabilmente dall’essere 10 cv indietro a 10 cv in avanti e questo è qualcosa noi che non abbiamo mai raggiunto in passato. Ma, se è successo, tutto il merito è loro".