F1, Russell: "Non abbiamo ancora chiuso il gap, io e Hamilton dobbiamo lavorare"

ROMA - George Russell ha le idee chiare: con Lewis Hamilton serve massima collaborazione per tornare a lottare per la vittoria dopo un inizio di stagione in Formula 1 che vede la Mercedes attardata rispetto alle concorrenti per le primissime posizioni. "Queste sono piccole cose che non significano molto, ovviamente tutti vogliono finire davanti al proprio compagno di squadra, ma io e Lewis non abbiamo alcun interesse per lottare per la quinta o sesta posizione. Ora siamo solo concentrati a lavorare insieme per recuperare il gap che ci divide dalla vetta - le sue parole riportate da "Autosport" -. Non c’è alcun rancore se lui finisce davanti a me, e lo stesso vale a parti invertite. Non siamo troppo preoccupati di questo al momento, perché l’obiettivo primario è più ampio: essendo qui per vincere, vogliamo raggiungere i nostri avversari".