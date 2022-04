F1, Horner: "Aggiornamenti a Imola? Non sono in programma grandi novità"

ROMA - Il doppio zero di Max Verstappen ha lasciato il segno nella Red Bull. La vettura va rielaborata ma non per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, come ha affermato il team principal della Red Bull, Christian Horner: "Non direi che è in agenda un grande pacchetto di novità per Imola. Parlerei piuttosto di evoluzioni. Con la gara sprint hai poco tempo per valutare l'impatto di grossi aggiornamenti: devi essere da subito sicuro del tuo assetto".