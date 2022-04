A Imola festeggia Verstappen, ma per Leclerc è tutto possibile. Peccato Sainz, un altro errore

IMOLA - Un’ auto, quella di Sainz, finita contro il muro, per un errore inspiegabile e probabilmente evitabile. L’altra, quella di Leclerc, che ha pagato a caro prezzo la tanta confusione che c’è stata in pista, tra interruzioni, bandiere gialle, bandiere rosso, pioggia a tratti, pista un po’ bagnata e un po’ asciutta. Comincia in salita il GP di Imola della Ferrari, anche se Leclerc è in prima fila al via della “gara corta” di oggi. Verstappen conquista la prima pole dell’anno.