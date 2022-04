Imola, manca poco alla Sprint Qualifying. Ma i big pensano al GP di domani

IMOLA - Il GP di Imola di quest’anno continua a essere di difficile lettura, anche dopo le ultiome libere della mattina. Sarà la Sprint Qualifying a chiarire di più. Ferrari e Red Bull sono e restano le favorite, ma questo in fondo lo si sapeva anche alla vigilia. I tempi in pista hanno un po’ confuso le acque, con Russell che ha portato in vetta - in maniera inattesa - la Mercedes. La Ferrari ha lavorati per lo più sulla simulazione della gara di domani, ossia con tanta benziona a bordo, segno che per quella Sprint di oggi sentono di avere dati abbastanza. E in

fondo, se è vero che quella di oggi è una “corsetta” che garantisce 8 punti, il, vero GP ne assegna comunque 25. In questo senso sembra essersi mossa anche la Red Bull con Verstappen.