F1, Leclerc: "Dobbiamo farci trovare pronti in gara"

IMOLA - La sprint race del Gran Premio di Emilia Romagna, quarto appuntamento del mondiale di Formula 1, ha visto Charles Leclerc chiudere in seconda posizione. Il ferrarista era partito molto bene, sfruttando anche un'indecisione di Max Verstappen e prendendosi la prima posizione. L'eccessivo degrado delle gomme, però, ne ha condizionato il prosieguo della gara, come spiegato dal monegasco ai microfoni di Sky Sport: “Partiremo dalla prima fila, domani sarà la gara principale e dobbiamo essere pronti. Abbiamo un po’ faticato con le gomme, il passo era buono ma abbiamo perso la posizione alla fine. Dobbiamo lavorare duro per rimontare in gara”.