F1, Sainz: "Siamo in lotta per domani. Tifosi? Ti fanno sorridere anche quando non vorresti"

IMOLA - La sprint race del Gran Premio dell'Emilia Romagna ha restituito un Carlos Sainz tirato a lucido. Il pilota spagnolo della Ferrari , costretto a partire dalla decima posizione dopo essere andato a muro nelle qualifiche del venerdì, ha risalito la classifica fino al quarto posto. "Oggi non si poteva fare di più. Arrivare quarto mi mette già in lotta per domani che è dove vogliamo essere. La rimonta è stata più semplice di quanto mi aspettassi", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport. Sainz ha poi aggiunto: "Dobbiamo dire la verità, queste macchine ci stanno aiutando a fare questi sorpassi. Con le macchine dell’anno scorso sarebbe stato più difficile, invece quest’anno si può stare più vicini e io mi sono trovato bene con la macchina e ho imparato a guidarla meglio. I tifosi? Mi piacerebbe sentirli, ma il motore non me lo permette. Mi hanno detto che urlavano abbastanza. Avere questo sostegno è importante dopo la giornata di ieri, ti regalano un sorriso anche quando non vorresti sorridere".

Cosa sistemare in vista della gara

Con sole due prove libere disputate, la sprint race è utile per dare anche indicazioni in vista della gara. A tal proposito, Sainz spiega: "Abbiamo imparato che abbiamo più graining della Red Bull e che se vogliamo essere in lotta dobbiamo risolvere questo. Io ogni giro provo uno stile di guida diverso, sto provando tante cose per cercare il giusto modo per guidare la macchina. Domani metteremo a posto la macchina per vedere se possiamo essere in lotta con loro".