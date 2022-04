F1, Verstappen trionfa ai Laureus Awards: premiato come sportivo dell'anno

ROMA - Max Verstappen è stato premiato come sportivo dell'anno ai Laureus Wolrd Sports Award. L'olandese, campione del mondo in Formula 1 nel 2021, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel giorno della sua vittoria nel Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. Il pilota della Red Bull ha battuto infatti la concorrenza di nomi del calibro di Tom Brady, Novak Djokovic, Caeleb Dressel, Eliud Kipchoge e Robert Lewandowski, diventando il quarto pilota di F1 a conquistare questo premio, dopo Michael Schumacher (2002 e 2004), Sebastian Vettel (2014) e Lewis Hamilton, vincitore nel 2020 a pari merito con Lionel Messi.

La soddisfazione di Verstappen

Verstappen ha parlato con grande soddisfazione dopo l'ufficialità del premio: "Un grande ringraziamento a tutti quelli della Laureus Academy per aver votato per me, non sono stato solo io, ma è stata tutta la squadra dietro di me, lavorando su due auto, a darmi la possibilità di vincere il campionato e questo premio".